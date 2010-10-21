Суд повернув «Батьківщині» її Львівську парторганізацію

20 жовтня Печерський районний суд Києва скасував ухвали, які сприяли рейдерському захопленню Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» та перешкоджали участі партії у виборах до Львівської обласної та міської рад, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облорганізації “Батьківщини”.

«Рішення Печерського суду м. Києва підтвердило наші твердження про те, що відбулось рейдерське захоплення обласного осередку партії, мета якого – не допустити «Батьківщину» до виборів у Львівську обласну та міську раду», - сказав лідер Львівської обласної «Батьківщини» Роман ІЛИК.

За словами Р.ІЛИКА, волевиявлення виборців Львівщини буде суттєво спотворено, якщо сотні тисяч жителів області не зможуть віддати свій голос за партію Юлії ТИМОШЕНКО. Це означає, що вибори до Львівської обласної ті міської рад можуть бути визнані недійсними і для цього є усі підстави, сказав він.

Також, зауважив Р.ІЛИК, Львівська обласна «Батьківщина» вимагатиме від обласної та міської ТВК негайного скасування реєстрації списків кандидатів до Львівської обласної та міської рад, поданих за підписом Івана ДЕНЬКОВИЧА, оскільки останній не є членом партії і не має жодного стосунку до партійного осередку «Батьківщини».

«Прикро, що спроба цинічної рейдерської атаки, крадіжки справжньої «Батьківщини» прибічниками Партії регіонів відбувалась за мовчазної згоди так званих опозиціонерів-демократів. Ті, хто найбільше кричить про свою опозиційність, насправді ділили відсотки, які перейдуть до них, коли нас не допустять до участі у виборах.

Водночас останні події проявили і кожного партійця. Ми знаємо прізвища усіх тих, хто заради депутатського мандата продав інтереси партії і взяв участь у провокаціях зрадника. Їх насправді не так вже й багато. За винятком цих кількох зрадників, усі партійці залишились вірними ідеалам партії та її лідера Юлії ТИМОШЕНКО. Це справжні герої. І ми можемо тільки пишатись тим, що вони у нас є», - сказав Р.ІЛИК.

Як повідомлялося, раніше Печерський райсуд Києва своєю ухвалою призупинив дію постанови президії політради “Батьківщини” про звільнення І.ДЕНЬКОВИЧА з посади голови Львівської облорганізації «Батьківщини», не розглянувши справу по суті. Також суд заборонив проведення обласних партконференцій і прийняв рішення про заборону для Головного управління юстиції у Львівській області вносити зміни в реєстр.