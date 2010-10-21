За фактом побиття активістки «Батьківщини» порушили справу

Червонозаводським райвідділом міліції Харкова порушено кримінальну справу за фактом побиття члена виборчого штабу харківської «Батьківщини» Моріки ЛЯШЕНКО. Про це повідомляє glavnoe.ua з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, 19 жовтня о 15.30 на вул. Олександра Невського біля агітаційного намету кандидата на посаду харківського міського голови Арсена АВАКОВА невідомі побили активістку «Батьківщини» М.ЛЯШЕНКО.

За словами потерпілого, нападники - двоє чоловіків - були в масках. Спочатку вони почали приставати до дівчини, яка працювала в наметі. А коли М.ЛЯШЕНКО заступилася за неї, один з чоловіків ударив 68-річну жінку по обличчю, внаслідок чого вона знепритомніла. Після цього нападники зламали намет і розкидали агітаційну літературу. На місце події була викликана «швидка» і міліція, постраждала була госпіталізована в лікарню швидкої невідкладної допомоги з переломом нижньої щелепи і гіпертонічним кризом.

Лідер обласної організації «Батьківщини» і кандидат на посаду харківського міського голови А.АВАКОВ різко засудив дії нападників.

Після відвідин активістки «Батьківщини» в одній з харківських лікарень, А.АВАКОВ пообіцяв, що ті, хто скоїв цей злочин, не залишаться безкарними, повідомляє прес-служба політика.

Кандидат на мерське крісло впевнений, що напад безпосередньо пов`язаний з передвиборною боротьбою і неохайністю дій окремих політичних опонентів «Батьківщини» в Харкові.

«Коли я розпочинав мерську кампанію, я розумів, що ми ведемо боротьбу не з опонентами, а з бандитами», - підкреслив А.АВАКОВ. У той же час, на думку кандидата на мерське крісло, випадок з побиттям М.ЛЯШЕНКО є волаючим і таким, що переходить усі можлива рамки.

«Невідомий поки що негідник, професійним боксерським ударом відправив літню жінку на лікарняне ліжко. Я хочу, щоб харків`яни розуміли, що на місці Моріки ЛЯШЕНКО могла опинитися бабуся, мати, сестра або дочка кожного з нас», - підкреслив А.АВАКОВ.

За словами самої М.ЛЯШЕНКО, її самопочуття залишається поганим – жінку турбують сильні головні болі. У лікарні постраждалій призначено ряд обстежень, включаючи обстеження на томографі.

«Після побаченого сьогодні в лікарні, я зрозумів, що зобов`язаний іти на все і до кінця, щоб прибрати з влада бандитів, які сьогодні орудують у Харкові!», - підкреслив А.АВАКОВ.

Політик зазначив, що його не зупинять ні залякування, ні нескінченні перевірки та обшуки, які сьогодні проводяться всіма можливими контролюючими органами, СБУ, міліцією і прокуратурою на підприємствах, пов`язаних з членами «Батьківщини», які балотуються в обласну і міську ради.

«Я зроблю все для того, що б у Харкові були інші правила: і в житті, і в політиці», - додав А.АВАКОВ.