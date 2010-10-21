Тимошенко сьогодні - на Харківщині

Політик поспілкується з колегами зниклого журналіста

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Харківській області. Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО. Програмою поїздки передбачено спілкування Ю.ТИМОШЕНКО з трудовим колективом комбінату "Салтівский", а також з колегами зниклого журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА. Передбачається, що лідер "Батьківщини" дасть інтерв’ю телекомпаніям "Харківські новини" та АТН. Програмою поїздки також заплановано прес-конференцію Ю.ТИМОШЕНКО для місцевих засобів масової інформації.

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