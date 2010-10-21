Тимошенко сьогодні - на Харківщині
11:20, 21 жовтня 2010Політика
1492 0
Політик поспілкується з колегами зниклого журналіста
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Харківській області.
Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
Програмою поїздки передбачено спілкування Ю.ТИМОШЕНКО з трудовим колективом комбінату "Салтівский", а також з колегами зниклого журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.
Передбачається, що лідер "Батьківщини" дасть інтерв’ю телекомпаніям "Харківські новини" та АТН.
Програмою поїздки також заплановано прес-конференцію Ю.ТИМОШЕНКО для місцевих засобів масової інформації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter