У НУ-НС підозрюють, що ПР набрала в список людей, яких сама боїться

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо порядку заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосували народні депутати, які входять до парламентської більшості.

Даним законопроектом передбачено надати право партії (блоку) приймати рішення про виключення кандидата у депутати, які за підсумками виборів вважається не обраним, зі свого виборчого списку після проведення виборів у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України.

Як зазначив на засіданні парламенту народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ), даний законопроект «це є блюзнірство, це є викривлення волевиявлення громадян». Він підкреслив, що Партія регіонів «боїться не лише своїх депутатів, а навіть кандидатів в депутати».

С.СОБОЛЄВ наголосив, що це «спотворює політичну систему, спотворює виборчу систему в Україні».

У свою чергу народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) зазначив, що «в списку Партії регіонів ті особи, які підтягуються, є не зовсім, скажімо так, певні люди і вони, звичайно, не хотіли б бачити їх народними депутатами». «І тому сьогодні потрібно провести цю правову абракадабру, тобто практично всупереч Конституції, всупереч здоровому глузду провести цей закон», - додав він.

Він висловив переконання, що даний закон буде підтриманий в парламенті, і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ його підпише.