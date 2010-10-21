Вигнанець з Батьківщини ще доведе Тимошенко, що працював на її імідж

Колишній голова Київської обласної ради Володимир МАЙБОЖЕНКО має намір довести лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, що завжди працював і продовжуватиме працювати на її імідж.

Про це В.МАЙБОЖЕНКО сказав на прес-конференції в УНІАН на тему: «Передвиборча ситуація у Київській області».

“Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що я розкольник, а я вважаю, що розкольник – БОНДАРЄВ. І я доведу це Юлії Володимирівні після виборів. Зараз я не хочу встрявати в полеміку і розколювати партійну структуру ще більше”, - сказав В.МАЙБОЖЕНКО.

Він зазначив, що “завжди чітко виконував Статут і був дисциплінованим членом партії”.

В.МАЙБОЖЕНКО нагадав, що в 2006 р. був заступником голови київського обласного виборчого штабу БЮТ і в цих виборах політсила набрала 66 мандатів до облради зі 120. Пізніше, у 2007 році, коли він був також начальником виборчого штабу на виборах до ВР, БЮТ набрав 54%. На виборах Президента 2010 р., коли В.МАЙБОЖЕНКО був начальником штабу кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО, в області за даного кандидата проголосували 70%. “Майже в усіх виборчих кампаніях Київська область отримувала нагороди від центрального штабу і особисто від ТИМОШЕНКО. Це означає, що всі 4 роки, коли я очолював обласну раду, будучи депутатом облради, а також 3 роки, коли я очолював обласну парторганізацію “Батьківщина” в Київській області у нас все було нормально і ми йшли від перемоги до перемоги”, - наголосив В.МАЙБОЖЕНКО.

За словами політика, його зняттям з посади керівника обласної парторганізації, керували, зокрема, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, а також Костянтин БОНДАРЄВ. Причому з партії його виключили, переконаний В.МАЙБОЖЕНКО, щоб відбулося голосування за К.БОНДАРЄВА. Оскільки виключення відбулося якраз напередодні партійної конференції, де обирали нового керівника облпарторганізації і на яку В.МАЙБОЖЕНКА, за його словами, “просто не пустили”. Якби він був присутній на конференції, то на його переконання, голосували б за нього.

В.МАЙБОЖЕНКО також зазначив, що його “зняли” з посади голови парторганізації та виключили з партії без його присутності, тобто без пояснення причин та без можливості захистити себе чи дати пояснення.

“Кому вигідна ситуація з розколом БЮТ? Я можу чітко сказати, що це не я. Вся моя діяльність перед цим, цифри, які я назвав, показують, що я працюю тільки на імідж Юлії Володимирівни”, - сказав В.МАЙБОЖЕНКО.

Він переконаний, якщо не буде “контрпропаганди наших співпартійців”, то БЮТ на місцевих виборах в Київській області зможе набрати 30-35% голосів виборців.

В.МАЙБОЖЕНКО запевняє, що його виборчий список є більш фаховий та цікавий для Ю.ТИМОШЕНКО, ніж список К.БОНДАРЄВА. Політик заявляє, що з ним продовжують працювати 22-24 парторганізації області, тоді як з К.БОНДАРЄВИМ – лише 6-7.

"Конференція Київської обласної парторганізації, де затверджувався список кандидатів, проходила чітко і легітимно. На ній з 37 районних та міських парторганізацій були присутні 22. І з них всі делегати проголосували за список кандидатів до облради. 22 організації покривають 70% мешканців Київщини і в них знаходяться 75% членів партії”, - зазначив В.МАЙБОЖЕНКО.

Він висловив переконаний, що “Батьківщина” досить потужна партія, щоб впоратися з існуючими всередині неї проблемами.

“Я впевнений, що ще доведу після виборів, що я дійсно являюсь головою обласної парторганізації і дійсно низи мене підтримують”, - заявив В.МАЙБОЖЕНКО.

Крім того, він сказав, що продовжує вважати себе членом партії: “При тому, що мене вже два рази виключали з партії, жодного разу не повідомили. Навіть мені не дали документ, що я виключений з партії, що я не голова обласної партії. Я вважаю себе членом партії”.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня відбулося засідання Київської партійної обласної конференції “Батьківщини”, на якому було прийнято рішення про зміну керівництва організації. Зокрема, головою облорганізації замість В.МАЙБОЖЕНКА було обрано К.БОНДАРЄВА. Однак, заявляють у БЮТ, обласне управління юстиції за дорученням з Міністерства юстиції та Адміністрації Президента відмовляються реєструвати це рішення.

15 вересня Центральна виборча комісія сформувала персональний склад територіальних виборчих комісій на вибори до органів місцевого самоврядування 31 жовтня. Зокрема, до обласної ТВК на Київщині були затверджені кандидати, запропоновані В.МАЙБОЖЕНКОМ від імені партії “ВО “Батьківщина”

4 жовтня прес-служба народного депутата К.БОНДАРЄВА повідомила, що Київська обласна територіальна виборча комісія відмовила Київській обласній організації "Батьківщина" у реєстрації кандидатів в депутати до Київської облради, натомість зареєструвала виборчий список від псевдоорганізації, яку очолює В.МАЙБОЖЕНКО, виключений з лав “Батьківщини”.