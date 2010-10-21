Яценюк вимагає від Азарова припинити дотування російського Газпрому

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає від уряду України або негайно переглянути контракт із Росією про постачання газу, або денонсувати угоду про продовження на 25 років базування в Криму Чорноморського флоту РФ.

Про це він заявив на прес-конференції в Севастополі, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Севастополь - одне з найважливіших міст України, і нагадав, що жорстко виступав і виступає проти харківських угод. Він зазначив, що був дещо здивований позицією голови Севастопольської держадміністрації Валерія САРАТОВА, який нещодавно заявив, що Севастополь не отримав від харківських угод того, чого очікував. «Я з цим категорично не згоден і вважаю, що Севастополь отримав від харківських угод по повній. Севастополь отримав підвищення цін на газ для населення, підвищення тарифів на послуги житлово-комунального сектора, 11 мільйонів заборгованості із зарплати на підприємствах Чорноморського флоту і підприємство-банкрут - управління капітального будівництва ЧФ. І останнє - Севастополь отримав відсутність перспектив розвитку міста», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що він виступає категорично проти торгівлі національними інтересами України в обмін на примарні знижки на газ. Він підкреслив, що українська сторона не змінила умови газового контракту з Росією, в цьому контракті залишилася прописана ще урядом Юлії ТИМОШЕНКО прив’язка формування ціни на газ до ціни на нафту. А.ЯЦЕНЮК прогнозує, що відбудеться зростання ціни на газ, оскільки ціни на нафту зросли. За його словами, “ціни на газ підвищаться на 10% уже в найближчому кварталі».

У зв’язку з цим А.ЯЦЕНЮК заявив, що уряд України має негайно поставити питання перед російськими партнерами про перегляд газового контакту. «Україна не в змозі дотувати російський «Газпром». За його словами, “торік завдяки старанням минулого уряду Україна переплатила «Газпрому» і в ціні на газ, і в заниженому тарифі на транзит близько 2 мільярдів доларів, їх витягли з кишень українців».

Лідер «Фронту Змін» вимагає, аби ціна на газ для України була ринковою, а не братською, «яка на 50 доларів вища за ціну для деяких європейських країн». «Минулого року ми надали допомогу російському «Газпрому» за рахунок кредитів МВФ, цього року треба негайно поставити питання про реальний перегляд газової формули», - підкреслив він.

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, якщо цього не робити, то нинішня влада і уряд повинні зізнатися, що, підписуючи харківські угоди, “вони збрехали, і Україна не отримала ніякого зниження ціни на газ”. «Тому треба денонсувати угоду про продовження перебування Чорноморського флоту на 25-річний термін», - підсумував він.