У Тимошенко зрозуміли, що у звіті ГоловКРУ - суцільні компліменти

17:03, 21 жовтня 2010
Політика
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Соболєв - про звинувачення Андрєєва

Нинішня влада звинуваченнями на адресу колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО намагається відволікти увагу від економічного провалу.

Про це заявив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ сьогодні на засіданні опозиційного уряду, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

“Злет цін на харчі, зростання тарифів на газ та комунальні послуги, підвищення пенсійного віку та придушення малого бізнесу новим Податковим кодексом – все це свідчить про повний економічний провал урядової команди ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА-ТІГІПКА”, - підкреслив він.

За словами С.СОБОЛЄВА, «щоб відволікти увагу людей від цих проблем, щоб уникнути відповідальності за нахабне невиконання власних передвиборчих обіцянок, режим розгорнув брехливу кампанію з дискредитації уряду ТИМОШЕНКО».

«Минулого тижня вони виставили американських псевдоаудиторів, які майже за 100 мільйонів гривень натягали з Інтернету раніше розміщені там за гроші «викривальні» статті та систематизували їх в щось подібне до доповіді», - зазначив C.СОБОЛЄВ.

Він наголосив, що «героєм» цього тижня став голова Контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ.

«Слід зауважити, що навіть роботу із дискредитації ТИМОШЕНКО пан АНДРЄЄВ робить спустивши рукава. Його звинувачення носять або абсурдний характер, або взагалі виглядають як компліменти», - заявив С.СОБОЛЄВ.

На думку прем’єра опозиційного уряду, такі заяви робляться по четвергах, аби в п’ятницю “пережовувати” їх у «Великій політиці» на «Інтері».

«Парадоксально, але коли американська аудиторська компанія проводила аудит, то вони повідомили, що отримували інформацію від КРУ. А сьогодні КРУ повідомило, що отримало інформацію від американської аудиторської компанії», - також додав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, сьогодні главою КРУ названі ті самі шість пунктів звинувачень, що й так званими американськими аудиторами, ключовий з яких – це кредитна позичка Пенсійному фонду для своєчасних виплат пенсій, а також 5 епізодів, пов’язаних з Міністерством охорони здоров’я, зокрема, із закупівлею вакцини, ліків та автомобілів швидкої допомоги, які «проводилися головою тендерного комітету паном МИТНИКОМ, який за нової влади став міністром охорони здоров’я».

«Що поганого, і в чому вина ТИМОШЕНКО, якщо вона для вчасної виплати пенсій надала позики Пенсійному фонду на суму 42,1 млрд. грн.?», - підкреслив він.

«Що поганого і де тут вина ТИМОШЕНКО, якщо вона для забезпечення своєчасної виплати зарплат та пенсій «кошти, отримані від МВФ, у сумі 36,1 мільярда гривень», направила не «на погашення зовнішнього боргу», а бачте, на «забезпечення поточних потреб держбюджету», тобто на зарплати бюджетникам та забезпечення соціальних програм? Що поганого і де тут вина ТИМОШЕНКО, що вона «збільшила статутний капітал “Нафтогазу», аби не підвищувати ціни на газ?», - додав С.СОБОЛЄВ.

Прем’єр опозиційного уряду також зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО так само звинувачено в тому, що вона, мовляв, незаконно рятувала вклади громадян в проблемних банках та незаконно видавала людям безплатні акти на їхню землю, «а ЯНУКОВИЧ тепер в інтересах земельної мафії цю програму згорнув».

«І врешті-решт, навіть наші затяті недоброзичливці не змогли знайти бодай одну державну копійку, яку ТИМОШЕНКО витратила не для людей, а поклала би собі в кишеню. Тому всі звинувачення на адресу ТИМОШЕНКО не мають під собою підґрунтя. Їхня мета лише в тому, аби напередодні місцевих виборів очорнити свого головного опонента, відволікти увагу громадян від економічного провалу, який став головним «досягненням» ЯНУКОВИЧА за вісім місяців його перебування при владі», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

Також, за його словами, заяви голови КРУ щодо розслідування діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО не відрізняються від замовного аудиту американської фірми.

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