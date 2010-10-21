Суд скасував рішення Тимошенко про передачу Нафтогазові «газу Фірташа»

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням вчора скасував доручення екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 21 січня 2010 року, яким міністра палива та енергетики і голову правління НАК „Нафтогаз України” було зобов`язано прийняти на баланс компанії 11 млрд. куб. м газу, що не належав останній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, таким чином суд задовольнив позов Генеральної прокуратури про визнання цього доручення протиправним і таким, що підлягає скасуванню.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» виплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

За даною справою обвинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби А.МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

15 вересня Генеральна прокуратура України подала до Господарського суду м. Київ позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу від 20 січня 2009 року між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" у зв`язку з їх фіктивністю. Розгляд цієї справи призначено на 21 жовтня.

Крім того, 10 вересня Генеральною прокуратурою України подано до Окружного адміністративного суду м. Київ позов про визнання протиправним і скасування доручення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО міністру палива і енергетики України і голові правління НАК "Нафтогаз України" щодо прийняття газу на баланс компанії зазначеного об`єму газу. Розгляд даної справи було призначено на 20 жовтня.