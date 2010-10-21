Гриценко вважає, що з Данилишиним мають відповідати Єжель та Цушко

Екс-міністр оборони, голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що колишній міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН порушував законодавство при здійсненні державних закупівель для Міністерства оборони України, але й чинне керівництво військового відомства та Мінекономіки продовжує практику зловживань у цій сфері.

Про це народний депутат заявив у коментарі УНІАН.

“Обставини діяльності Б.ДАНИЛИШИНА, зокрема, у питаннях закупівлі товарів і послуг за схемою одного виконавця для потреб Міністерства оборони, про що заявляється, мене особисто переконує у тому, що там є за що відповісти, є, за що його притягувати до відповідальності”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Але, за його словами, “такі самі правопорушення, зловживання в системі Міноборони, за такими ж тендерами із закупівлі продовольства, палива у одного виконавця з аналогічними збитками для держави і для армії мали місце вже зараз – за чинного міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ і за чинного міністра економіки Василя ЦУШКА”.

“Тому, коли Б.ДАНИЛИШИНА притягують до відповідальності за порушення, зловживання – це правильно. Але, те, що не притягують до відповідальності нинішніх керівників – із команди Віктора ЯНУКОВИЧА – це свідчить не про силу закону, а про вибіркове застосування закону. І це підриває віру в те, що кожний чиновник відповідатиме за спричинені незаконні дії”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 року від Національного центрального бюро Інтерполу Чеської Республіки надійшло повідомлення про те, що громадянин Б.ДАНИЛИШИН, який перебував у міжнародному розшуку, затриманий на території цієї країни.

Як повідомив Департамент зв`язків з громадськістю МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.

“Він, працюючи на посаді міністра економіки України, був відповідальною особою за забезпечення виконання міністерством функцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань координації державних закупівель. Використовуючи свій службовий статус і порушуючи передбачені чинним законодавством вимоги, Б.ДАНИЛИШИН сприяв службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю в застосуванні неконкурентного способу закупівлі. Наслідком цих дій стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, завдало збитків держави в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 мільйона гривень”, - повідомляв ДЗГ МВС України.