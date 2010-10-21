Експерт передрікає регіоналам на Галичині долю напівмаргіналів

Дії львівського штабу Партії регіонів можуть негативно вплинути на її результати в ході голосування 31 жовтня.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи ситуацію у Львові з формуванням дільничних виборчих комісій.

Зокрема, експерт зазначив, що сьогодні в області багато політичних сил обвинувачують Партію регіонів у махінаціях під час формування комісій з метою блокування входження до їх складу більшості популярних на Галичині партій. О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що це може вдарити, у першу чергу, по самій Партії регіонів, оскільки виборці, які були розчаровані в націонал-демократичних партіях через їх постійні суперечності, все ж таки підуть голосувати за них на знак протесту проти загрози фальсифікацій.

«Ручне» формування складу ДВК приведе до зворотного ефекту – виборці одержать сигнал щодо готовності влади здійснювати махінації в процесі підрахунку голосів. Таким чином, протестний виборець, якому набридла гризня націонал-демократичних партій, навпаки, одержує посилення мотивації, і явка на виборах обіцяє бути високою. «Хіба це потрібно Партії регіонів на Галичині?», - зазначив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, Партія регіонів повинна була б діяти інакше, намагаючись максимально знизити явку виборця.

«Регіонали на Галичині ще досить довгий час залишатимуться напівмаргіналами. Рейтинг ПР - це традиційний рейтинг влади. Тому з точки зору технологій, для Партії регіонів важливо було б сприяти максимальному зниженню явки. Тоді як спроби маніпуляції з підрахунком голосів сприяють консолідації виборців. Тобто, такі дії з боку керівника обласного осередку Партії регіонів Петра ПИСАРЧУКА повністю нівелюють зусилля з налагодження конструктивного діалогу з виборцем, які прикладав губернатор-регіонал Василь ГОРБАЛЬ», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомлялося, сьогодні вночі Львівський окружний адміністративний суд залишив у силі рішення щодо формування дільничних виборчих комісій.

Раніше більшість націонал-демократичних сил міста і міський голова Львова Андрій САДОВИЙ обвинуватили обласний осередок Партії регіонів у формуванні дільничних комісій виключно під «регіони».