Тимошенко вважає патріарха Філарета справжнім пастирем українського народу

Лідер Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає Предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА справжнім пастирем українського народу.

Про це йдеться у переданому УНІАН привітанні з нагоди 15-річчя Патріаршої інтронізації Предстоятеля УПЦ КП.

Звертаючись до Предстоятеля УПЦ КП, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “далекого 1995 року”, Патріарх ФІЛАРЕТ за велінням Божим, узяв на себе відповідальність за долю Української Православної Церкви Київського Патріархату. “Ви мужньо підняли прапор української автокефалії, за яку загинули тисячі страдників за віру Христову, твердо заявили про духовну велич Києва як одного зі світових центрів Православ’я. Ось уже півтора десятка років Ви достойно виконуєте священний обов’язок Предстоятеля Церкви, вірно служите Богові та українському народу”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що “за цей час ідея утворення Єдиної Помісної Української Православної Церкви надійно увійшла в серця мільйонів громадян нашої країни. Вона стала метою, до якої прагне більша частина нашого суспільства, яку Ви втілюєте в життя своєю повсякденною роботою. Київський Патріархат розбудувався у потужну духовну силу, яка служить спасінню душ православних віруючих”.

“Ваша першосвятительська молитва, гаряча проповідь і мудра порада наближають нас до Бога, наставляють на християнський шлях, утверджують у вірі. Ваш патріотичний чин закликає кожного з нас любити Україну. Для мене особисто та для мільйонів віруючих Ви справжній пастир нашої нації”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Патріархові “за підтримку української мови, за переклади Святого письма та богослужбової літератури. За те, що завдяки Вам віруючі у наших храмах можуть возносити до Господа молитви рідною мовою”.

“Моліться за нас, за рідну Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Разом з Вами сьогодні просимо: «Боже великий єдиний, нам Україну храни!», - наголошується у привітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала Патріарху ФІЛАРЕТУ добра та довголіття, здійснення планів, сил і натхнення у подвижницькому служінні в ім’я Бога та України.