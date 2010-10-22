Кандидати: в Мелітополі неможливо провести вільні вибори

Деякі кандидати від опозиційних політичних партій у мери і в депутати міської ради Мелітополя (Запорізька обл.) заявляють про грубі порушення в ході проведення кампанії місцевих виборів із боку влади та міської територіальної виборчої комісії.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили деякі кандидати на посаду мера і в депутати міськради Мелітополя, а також громадські активісти.

«У Мелітополі повністю порушено принцип рівності виборчого права. На всіх попередніх етапах виборчого процесу кандидатам і місцевим організаціям партій доводиться стикатися з незаконними діями територіальної виборчої комісії, а також інших установ, які перешкоджають реалізації права громадян обирати і бути обраними. Місцеві вибори в Мелітополі не є вільними», - заявив активіст громадської організації «Антикорупційна» Віталій СОТУЛА.

На його думку, така ситуація призведе до того, що в Мелітополі «31 жовтня у народу не буде права вибору, а буде тільки один нав`язаний кандидат і партія».

У свою чергу представник «Народної самооборони», кандидат у мери Мелітополя Олександр ВОЛКОВ зазначив, що, «використовуючи деякі «кишенькові» партії, представники влади подають до комісії надумані скарги». «Таким чином, руками комісії й підконтрольних партій місцева влада намагається перетворити вибори на призначення», - вважає він.

Крім того, він заявив про незаконні дії тервиборчкому щодо зняття його з реєстрації як кандидата, що зараз оскаржується в суді.

Кандидат у мери Мелітополя Микола ЖИДКЕВИЧ (Соціалістична партія України) повідомив, що тервиборчком виносить попередження опозиційним кандидатам за будь-якою скаргою, при цьому на порушення з боку кандидата від Партії регіонів комісія не реагує і ніяких скарг не приймає.

Заступник голови Мелітопольської організації ВО «Батьківщина» Олексій ПРОКОФ`ЄВ зазначив, що тервиборчком сформував усі 61 виборчу дільницю в мінімальному складі - 18 осіб, хоча законом передбачена верхня планка 24 особи.

«При цьому більшу частину членів комісій становлять представники так званих «технічних» партій, до партійних списків яких по виборах до міськради включено не більше 3-4 кандидатів», - сказав О.ПРОКОФЬЄВ.

Кандидат у депутати міськради Мелітополя, представник партії «Союз лівих сил» Тарас ГЕНОВ також повідомив, що до тервиборчкому надійшло декілька скарг на представників опозиційних сил, причому всі - від однієї людини. «На підставі цих скарг тервиборчком виносить попередження і місцевим партійним організаціям, і кандидатам у мери», - констатував він.

Т.ГЕНОВ також розповів, що члени тервиборчкому від опозиції виявили в журналі реєстрацій постанов комісії дев`ять порожніх граф, після чого секретар комісії закрила журнал у сейфі. «Після того, як члени комісії встановили чергування біля сейфу, через деякий час прибув наряд міліції й карета швидкої допомоги, яка відвезла секретаря комісії разом із ключем від сейфу», - повідомив він.

Кандидати в мери і в депутати Мелітопольської міської ради звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням вплинути на представників міської влади з метою припинення беззаконня і наведення порядку.