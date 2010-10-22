БЮТ заблокував роботу Верховної Ради
09:58, 22 жовтня 2010Політика
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«Де чесні вибори?»
Народні депутати від БЮТ заблокували роботу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, ще до початку пленарного засідання бютівці заблокували президію і трибуну ВР, а також ложу уряду.
Вхід до президії заблоковано стільцями. Крім того, у президії вивішено плакат: «Де чесні вибори?»
У ложі уряду також розміщено плакати: «Ганьба кишеньковим виборчим комісіям», «Уряд, зупини емісію – причину різкого зростання цін» та «Економічний провал – вже сьогодні».
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