БЮТ заблокував роботу Верховної Ради

Народні депутати від БЮТ заблокували роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ще до початку пленарного засідання бютівці заблокували президію і трибуну ВР, а також ложу уряду.

Вхід до президії заблоковано стільцями. Крім того, у президії вивішено плакат: «Де чесні вибори?»

У ложі уряду також розміщено плакати: «Ганьба кишеньковим виборчим комісіям», «Уряд, зупини емісію – причину різкого зростання цін» та «Економічний провал – вже сьогодні».