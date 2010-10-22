На виборах мера Дніпропетровська визначились два фаворити (опитування)

За десять днів до виборів народний депутат Святослав ОЛІЙНИК стрімко наздоганяє чинного мера Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА в перегонах претендентів на крісло міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор Придніпровського регіонального центру політичних досліджень «Політикум» Олег ГАВРЮШИН, відзначивши, що за І.КУЛІЧЕНКА готові голосувати 19,6% виборців, С.ОЛІЙНИКА підтримують 16,3%.

За його словами, продовжують «просідати» рейтинги Загіда КРАСНОВА - 9,1%. Далі такі кандидати – Галина БУЛАВКА з 2,7% голосів дніпропетровців, Андрій ДЕНИСЕНКО – 1,6%. Не росте електоральна база Андрія ПАВЕЛКА – 1,3%. Решта кандидатів не набрали більше 1% голосів городян.

Експерт відзначив, що розрив між двома основними кандидатами – І.КУЛІЧЕНКОМ і С.ОЛІЙНИКОМ – практично скоротився до статистичної похибки. «При збереженні сьогоднішньої динаміки електоральної активності ОЛІЙНИК має всі шанси на перемогу на виборах – заявив О.ГАВРЮШИН. – До дня голосування залишилося трохи більше тижня, а ОЛІЙНИК вже практично наздогнав КУЛІЧЕНКА за рейтингами».

На виборах до міської ради Дніпропетровська лідирує Партія регіонів з 25,1%. «Україну Майбутнього» готові підтримати 11,6% виборців, «Сильну Україну» - 10,2%, «Батьківщину» – 5,1%, «Фронт Змін» – 3,2%, Народну партію – 1,6%.

О.ГАВРЮШИН повідомив, що висунення кандидатом у депутати Дніпропетровської облради Сергія ТІГІПКА не принесло «Сильній Україні» значного підвищення рівня симпатій дніпропетровців.

Водночас, стрімке зростання рейтингу «України Майбутнього» пояснюється тим, що комплексна програма розвитку міста, запропонована цією партією, знайшла підтримку у значної частини жителів Дніпропетровська, відзначив експерт.

Соціологічне опитування було проведене 19-20 жовтня. Квотна вибірка становила 1800 респондентів. Похибка не перевищує 2,5%.