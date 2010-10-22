ДАІ зняла з рейсу п'яного водія маршрутки

У Миколаївській області під час проведення комплексу цільових профілактичних заходів під умовною назвою “Перевізник” працівники Державтоінспекції затримали водія маршрутного автобуса, який перебував у нетверезому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, медична експертиза, проведена у присутності свідків, показала в його крові майже 1,7 проміле алкоголю.

Матеріали передані до суду. Водію автобуса інкримінують ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.