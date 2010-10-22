Янукович не зрозумів, чи хотіли йому щось сказати вибухами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що організатори сьогоднішніх вибухів біля будівель прокуратури, міліції та суду у Кіровограді будуть притягнуті до відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував запитання від журналістів про можливість взаємозв’язку вибухів з приїздом Президента до міста.

«Я ніколи нічого не гадаю. Якщо хтось щось хотів мені сказати, я готовий його почути. Але якщо у такому вигляді хотіли сказати, вони будуть відповідати. Сьогодні правоохоронні органи працюють, шукають тих, хто це готував. Це такий випадок, на який ми завжди дамо відповідь», - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, вночі у Кіровограді сталися вибухи біля будівель прокуратури, міліції та суду.

За даними Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України, вибух на сходах обласної прокуратури пролунав близько 3-ї години ночі. З місця події вилучено фрагменти артилерійського снаряду, осколчасті частини годинника, пальчикову батарейку. Приміщення обласної прокуратури залишилося неушкодженим, постраждалих від вибуху немає. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У цей же час пролунали ще два вибухи: біля Кіровського відділу міліції Кіровоградського міськвідділу УМВС в області та біля Кіровського районного суду. Ніхто з громадян не постраждав, приміщення суду не ушкоджене, у відділі міліції розбито скло в двох вікнах. За фактами спрацювання вибухових пристроїв триває перевірка.