Презентація принципово нового препарату від раку

У четвер, 28 жовтня, о 15:00 у Києві відбудеться презентація принципово нового, оригінального препарату в лікуванні метастатичного колоректального раку. Фармацевтична компанія Delta Medical стала ексклюзивним партнером всесвітньо відомого лідера з виробництва онкопрепаратов, вживаних в клінічній медицині, піонера біотехнологій - Amgen (США). Продукти цього американського виробника широко застосовуються у всьому світі провідними фахівцями онкології.

Першим в Україні буде представлений Вектібікс (Панітумумаб) – препарат, який застосовують для лікування метастатичного колоректального раку (мКРР). Панітумумаб продемонстрував високі результати в третій лінії терапії мКРР як монорежим (застосовується самостійно, не в комбінації з іншими препаратами).

Лонч продукту відбудеться 28 жовтня 2010 року в ході симпозіуму «Вектібікс (Панітумумаб): Нові горизонти в лікуванні метастатичного колоректального раку». Про масштаб і важливість цієї події говорить участь в заході онкологів та хіміотерапевтів практично з усіх регіонів України, а як спікери виступлять такі представники вітчизняної та зарубіжної медичної громадськості як:

Олексій КОВАЛЬОВ - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти (Запоріжжя, Україна);

Євген ГОТЬКО - доктор медичних наук, професор, відділення клінічної онкології, радіодіагностичних методів, інтенсивної та швидкої медицини Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна);

Сергій КЛИМЕНКО - доктор медичних наук, професор, відділ медичної генетики дослідницького центру радіаційної медицини Академії наук України (Київ, Україна);

Ян-Хендрік ТЕРВЕЙ - компанія Amgen, керівник терапевтичної області, онкологія, регіон “Європа, що розвивається”, Туреччина та Ізраїль (Цюг, Швейцарія);

Сальваторе СІЄНА - професор, відділення медичної онкології клініки Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Мілан, Італія).

У рамках виступів буде представлено докладний огляд сучасних стандартів лікування мКРР у світі та Україні, розглянуті результати клінічних досліджень і клінічної практики монотерапії Вектібіксом пацієнтів з мКРР, перспективи застосування препарату в Україні.

Адреса проведення заходу: Київ, вул. Сагайдачного, 15 (станція метро «Поштова площа»), конференц-зал готелю «Рів`єра». Акредитація ЗМІ обов`язкова. Контакти для акредитації: Катерина Соловйова Тел.: +38 (044) 593-33-55 (внутрішній номер – 256), (097) 247-245-6 E-mail: kateryna.solovyova@deltamedical.com.ua

*** Amgen - лідер світової біотехнологічної індустрії з розробки, виробництва та дистрибуції інноваційних препаратів, вживаних в клінічній медицині. Більше 25 років компанія за допомогою передових наукових відкриттів постійно розвиває можливості сучасної медицини. Amgen - піонер у галузі винаходу оригінальних препаратів, справжніх блокбастерів фармацевтичного ринку, створених з використанням останніх досягнень генної інженерії та молекулярної біології. Ноу-хау цього виробника допомагають мільйонам людей у всьому світі успішно боротися з важкими захворюваннями (рак, хвороба нирок, ревматоїдний артрит та ін.)

Corporate Headquarters Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, USA Phone: +1 805-447-1000 Fax: +1 805-447-1010 www.amgen.com

Delta Medical – фармацевтична компанія, що ексклюзивно представляє на території України і країн СНД продукцію більш як 40 всесвітньо відомих виробників. Спеціалізація компанії - надання повного спектру послуг, пов`язаних з просуванням товарів до кінцевого споживача (реєстрація, дистрибуция, розробка і впровадження маркетингової стратегії, фармаконагляд).

Сьогодні в портфелі Delta Medical – більш як 300 інноваційних продуктів: лікарських препаратів, товарів медичного призначення, косметики, медичного устаткування.