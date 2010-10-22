ВР пропонують розглянути версію «політичного» підпалу грального залу

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови №7287 про створення Тимчасової слідчої комісії «З питань розслідування обставин, висвітлених у засобах масової інформації, про порушення, допущені під час досудового слідства і судового розгляду справи про пожежу в залі гральних автоматів у Дніпропетровську, яка сталася 7 травня 2009 року і призвела до загибелі дев`яти чоловік».

Проект постанови зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до законопроекту його автор народний депутат Олег НОВИКОВ зазначає, що рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області звільнити з-під варти єдиного звинуваченого Костянтина ІВАНОВА, визнаного невинним, а також повернення справи на додаткове розслідування викликало широкий суспільний резонанс. У публікаціях, що з`явилися, наводяться численні факти того, що слідство зосередилося на одній версії – займанні грального автомата – й ігнорувало всі решта, включаючи й політичну версію цієї трагедії.

О.НОВИКОВ зазначає, що комісія повинна розібратися, чи в повному обсягу було проведено слідство, і чому правоохоронні органи не брали в розрахунок версії свідків і підозрюваного. Комісію цікавить також політична складова трагедії, оскільки пожежа в гральному центрі й загибель дев`яти чоловік миттєво були використані для заборони грального бізнесу і спроби його перерозподілу.

«Трагедія в Дніпропетровську була масштабно і майстерно представлена народним депутатам України і всьому українському суспільству як вирішальний аргумент на підтримку ідей категоричної заборони грального бізнесу», - заявив О.НОВИКОВ. (УНІАН: після трагедії в Дніпропетровську 15 травня 2009 року ВР ухвалила Закон України «Про заборону грального бізнесу». Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув його до парламенту, проте ВР подолала вето Президента).

Як зазначається в пояснювальній записці, комісія також повинна з`ясувати, чи чинився тиск на слідство. З цією метою мають заслухати керівників СБУ і МВС, які обіймали свої посади в той час. «Ми запросимо також експертів, зокрема й фахівців пожежної справи, для того, щоб розібратися: чи випадковістю сталася трагедія в гральному центрі або це був умисний підпал? Комісія заслухає також і представників грального бізнесу», - сказав О.НОВИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2010 року суд повернув на додаткове розслідування кримінальну справу про підпал в залі гральних автоматів у Дніпропетровську, де 7 травня 2009 року в результаті пожежі загинули 9 чоловік. Як відзначив К.ІВАНОВ, який кілька місяців провів у СІЗО, «справа фактично розвалилася».

Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.