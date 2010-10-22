Тимошенко вважає, що регіонали зрозуміли, які далекі вони від народа

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що партія влади застосовує технології для фальсифікації результатів виборів, оскільки усвідомлює втрату серед виборців довіри та підтримки.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Сумах.

"Все, що робить сьогодні команда ЯНУКОВИЧА на виборах, говорить тільки про одне - вони зрозуміли, що підтримки народу у них немає. Якщо б їхня політика була настільки впевненою і настільки чесною, як вони це обіцяли під час президентських виборів, їм не була б потрібна вся ця машина фальсифікацій, машина репресивного подавлення, машина страху. Все це було б непотрібно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зараз фактично в усіх навчальних закладах провладні ректори змушують викладачів роздавати студентам агітматеріали за Партію регіонів.

"Це по всій країні. По всій країні - не вибори, а просто стихійне лихо. Проти мерів, які йдуть від опозиційних партій, порушують кримінальні справи, кидають у в`язниці, знімають судами і територіальними виборчими комісіями з перегонів. Так само поводяться з мажоритарними кандидатами. Як тільки вони бачать, що у таких кандидатів є шанс виграти, миттєво ця людина зачищається Службою безпеки України, прокуратурою, податковою адміністрацією", - повідомила вона.

Лідер партії "Батьківщина" вважає, що партія влади не лише на законодавчому рівні закріпила технології для фальсифікацій, але і застосовує звичайні фінансові піраміди для купівлі голосів виборців. "По всій країні у них кишенькові комісії, у них печатки... Навіть створюють піраміди, де намагаються, по суті, за допомогою мережевого маркетингу купити людей. Що таке сьогодні продати свій голос? Це себе продати, більш нікого. Причому на десятки років", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.