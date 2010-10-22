Сімферопольці налаштовані проти криміналітету в місцевій владі

94,5% жителів Сімферополя не хочуть бачити в місцевих органах влади представників криміналітету, передає Кримське інформаційне агентство, посилаючись на дані соціологічного дослідження, проведеного Республіканським інститутом політичних і соціологічних досліджень.

За словами директора інституту Дмитра МОСЕЙЧУКА, згідно з соцопитуванням, у Сімферополі лідером електоральної підтримки, як і раніше, залишається Партія регіонів. За її кандидатів, що йдуть у місцеві ради міста, готові голосувати 57,8%. Водночас рейтинг «Російської єдності» залишається стабільним і становить 5,6%, «Союзу» – 6,6%, КПУ – 3,5% (намітилася тенденція до зниження рейтингу), «Сильної України» – 2,8%.

«У решти політичних сил немає шансу бути представленими в міськраді», – відзначає Д.МОСЕЙЧУК. І додає, що 3,3% сімферопольців не підтримають жодну з політсил, ще 10,2% – не визначилися з вибором.

Кандидата на пост міського голови від Партії регіонів Віктора АГЕЕВА готові підтримати 46,3% респондентів (позитивна динаміка зростання рейтингу зберігається). Крім того, 75,7% сімферопольців упевнені, що мером міста стане саме він.

Його конкуренти набирають набагато менше голосів: «союзівець» Лев МИРИМСЬКИЙ – 13,3%, комуніст Володимир БАЖЕНОВ – 5,4%, Решта мають незначний відсоток підтримки.

Згідно з дослідженням, з виборчою програмою ПР знайомі або частково знайомі 46,7% опитаних, партії «Союз» – 12,4%, «Російської єдності» – 6,5%, КПУ – 2%, «Сильної України» – 1,4%.