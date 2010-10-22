У Василькові «Фронт Змін» протестував проти незаконних дій виборчкому

Понад 700 активістів «Фронту Змін» з Київської області взяли участь в акції протесту у Василькові проти незаконних дій міської виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії, підкресливши, що міський виборчком навіть попри рішення суду не реєструє кандидатів від «Фронту Змін» у багатомандатному та одномандатному виборчому округах.

У мітингу в Василькові взяв участь лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, який констатував, що Партія регіонів намагається не допустити «Фронт Змін» до місцевих виборів. Він нагадав про першу редакцію закону про місцеві вибори, яким «Фронт Змін» було фактично виключено з перегонів.

Наразі, за його словами, по всій країні здійснюється тиск на представників партії. Зокрема, в Донецькій області здійснено кілька нападів на офіси «Фронту Змін», намагаються знати з перегонів реального кандидата від партії на посаду мера міста Димитрове. В Одесі міська виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатів по деяких виборчих округах, а також включити представників партії до складу дільничних виборчих комісій, підкреслив А.ЯЦЕНЮК. «Зараз з’явилась іще одна гаряча точка: Васильків», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК звернувся до членів міськвиборчкому і нагадав їм про долю людини, яка у 2004 році була в Мукачевому керівником виборчої комісії і якому за виконання доручень згори дали 5 років тюрми. «Виконуйте те, що передбачено законом. І не відбирайте в жителів свого міста, в якому вам жити і працювати після виборів, їхнє право вибору», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

Він висловив упевненість, що «Фронту Змін» вдасться добитися відновлення прав виборців і зареєструвати своїх кандидатів у депутати.

Як повідомлялося, за даними ”Фронту Змін”, Васильківська міська виборча комісія незаконно відмовила у реєстрації кандидатів в депутати від партії. При цьому у виборчкомі було грубо сфальсифіковано документи партійної організації, подані для реєстрації на виборах. «Фронт Змін» у Київському окружному адміністративному суді відновив реєстрацію кандидатів, які балотуються за виборчим списком партії та частково кандидатів-мажоритарників.