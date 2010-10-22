Тимошенко в Сумах взяла участь у мітингу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Сумах взяла участь у мітингу, на який прийшли понад 10 тис. громадян.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала громадян обов’язково прийти на вибори до органів місцевого самоврядування та своїм голосуванням висловити своє ставлення до чинної влади, повідомляється на її сайті.

"Якщо місцеві вибори будуть сфальсифіковані, ми усунемо їх так далеко, що вони забудуть, де знаходиться Україна", - підкреслила лідер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що міжнародна спільнота не сприймає політику української влади, спрямовану на згортання демократичних прав і свобод. "Українці непоодинокі в боротьбі за демократію. Рішення ПАРЄ стосовно ситуації в Україні в перекладі з дипломатичної мови означає, що ЯНУКОВИЧ - персона нон-грата. Ми не на самоті, світ сьогодні з Україною", - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що у разі потужної фальсифікації результатів місцевих виборів вона буде першим політиком, який закличе громадян вийти на майдани.