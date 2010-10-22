"Фронт Змін" заявляє про побиття агітаторів у Дніпропетровську
22:34, 22 жовтня 2010Політика
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Затримали одного з нападників
Дніпропетровська обласна організація партії „Фронт Змін” заявляє про побиття своїх агітаторів у Дніпропетровську.
Про це УНІАН повідомив керівник облорганізації Андрій ПАВЕЛКО.
„Вчора, 21 жовтня, на житловому масиві Північний по вул. Буковинській о 15-й годині невідомі побили кількох активістів-агітаторів політичної партії «Фронт Змін» біля агітаційного намету та зникли з місця злочину”, - сказав А.ПАВЕЛКО.
За його словами, облорганізація партії звернулася із заявою до Самарського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська. Міліції вдалося затримати одного з нападників. Зараз з’ясовується особа затриманого, а також мотивація його дій.
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