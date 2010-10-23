Литвин зрозумів, як виміряти, де закінчуються повноваження
Працювати треба не лише за Конституцією...
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що після внесення змін до Конституції України політикам слід уникати "політичного суперництва, не боротися за розподіл владних повноважень, а просто працювати".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після церемонії освячення нового храму у селі Сербо-Слобідка Ємільчинського району Житомирської області.
На думку В.ЛИТВИНА, «представнику влади за будь-яких повноважень треба робити те, що він може, і робити це не лише за приписами, які визначені Конституцією України, а так, як він відчуває - серцем, мізками, настроями людей». «І тут мова йде не про повноваження, а про міру відповідальності політика перед суспільством», - додав голова ВР.
"Якщо людина працює у полі чи на фермі, що, вона повноваження питає? Вона тільки дивиться у полі, де її ланка закінчиться, і працює, а в нас кожен хоче, щоб відміряли його повноваження. Треба просто працювати і це - всі повноваження", - вважає В.ЛИТВИН.