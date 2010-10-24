Активісти ЄЦ завтра у Донецьку пікетуватимуть управління СБУ

Завтра, 25 жовтня, з 10.00 активісти Донецької обласної організації партії «Єдиний Центр» розпочнуть безстрокове пікетування обласного Управління Служби безпеки України (Донецьк, вул. Щорса 62) на знак протесту проти утримування під вартою кандидата на посаду Донецького міського голови від «Єдиного Центру» Андрія АМБРОСЬОНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

У прес-службі нагадали, що «А.АМБРОСЬОНКА затримали співробітники спецслужби за надуманими звинуваченнями вранці 22 жовтня».

Колегія лідерів «Єдиного Центру» розцінила це затримання як політичне, що свідчить про намагання місцевої влади силами СБУ усунути від участі у виборах кандидата з високими шансами на перемогу.

Донецька обласна організація «Єдиного Центру» подала в органи влади офіційну заявку на проведення пікету. Перебіг акції протесту з 6.00 транслюватиметься в режимі он-лайн на сайті sbu.eipt.org.