В Олександрії БЮТ і Партія регіонів ”відсунули” НСНУ

Фракція „Наша Україна” в Олександрійській міській раді (Кіровоградська область) звинуватила Блок Юлії Тимошенко і Партію регіонів в усуненні її від участі у роботі виконавчої влади шляхом утворення

коаліційної більшості.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Олександрійської міськради від блоку „Наша Україна” Олександр ТЕЛЮК.

За його словами, жодна пропозиція фракції „Наша Україна” щодо кандидатур на посади у міськраді та виконкомі не була підтримана депутатами на сесії, незважаючи на попередні домовленості з БЮТ.

„Нашу Україну” практично позбавили можливості впливати на роботу органів виконавчої ради та місцевого самоврядування”, - підкреслив О.ТЕЛЮК.

Він зазначив, що депутати з „Нашої України” не голосували за призначення заступниками міського голови представників Партії регіонів.

Фракція виступила із заявою до територіальної громади про те, що знімає з себе відповідальність за будь-які рішення міської ради Олександрії, що можуть бути прийняті представниками БЮТ і Партії регіонів та нестимуть „клановий, а отже - антинародний характер”.

За словами О.ТЕЛЮКА, голосування по принципових пунктах плану проведення другої сесії Олександрійської міськради засвідчило утворення коаліційної більшості між фракціями БЮТ та Партії регіонів.

У новообраній міській раді Олександрії працюють 50 депутатів. З них 18 мандатів має БЮТ, 17 – Партія регіонів, 7 – блок „Наша Україна”, 4 – КПУ, 2 – НДП, 2 – Комуністична партія робітників і селян. Міським головою Олександрії був обраний Олексій СКІЧКО, який балотувався як самовисуванець.