Три кандидати в Запоріжжі знялися з виборів на користь "Батьківщини"

У Запоріжжі три кандидати на пост міського голови зняли свої кандидатури на користь кандидата на пост мера від ВО «Батьківщина» Олександра СІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційні заяви самі кандидати: Станіслав ЗУБОВ (УРП "Собор"), Василь ВАРЕЦЬКИЙ (партія "Справедливість") і Ганна ТАРАСОВА (Республіканська християнська партія) зробили сьогодні на спільній прес-конференції.

За їх словами, основна причина такого рішення - "не розпорошувати" електорат, який має намір проголосувати за опозиційні сили.

Також серед причин зняття своїх кандидатур на користь О.СІНА вони назвали дії провладної партії, в результаті яких "нинішній в.о. мера, який претендує на пост міського голови Запоріжжя від партії влади (Володимир КАЛЬЦЕВ, що йде на вибори від Партії регіонів - УНІАН), має значні переваги порівняно з іншими".

"Його біл-бордами завішене все місто. Порівняно з більшістю інших кандидатів, йому надано вільний доступ до телеефіру на всіх місцевих каналах, для проведення виборчої кампанії він не пішов у відпустку, а фактично керує містом", - сказав В.ВАРЕЦЬКИЙ, відзначивши, що у тому числі і з цієї причини вони вирішили об`єднатися "навколо єдиного кандидата, якого вважають найавторитетнішим і рейтинговим".