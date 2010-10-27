Азаров нарешті розібрався, хто кого і чим може нагодувати

Україна здатна самостійно забезпечити внутрішній ринок продовольчою продукцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

. Ми не використовуємо сповна навіть наявні можливості, про весь потенціал аграрного сектору і говорити нічого. Я в цьому переконався під час поїздок регіонами і детального аналізу ситуації з фахівцями на місцях», – сказав глава уряду.

Зокрема, він зазначив, що у Вінницькій області збільшується виробництво молока і масла, сиру, м`яса, ягід і фруктів. «Продукції досить, щоб погасити ажіотажний попит і цінові ігри в інших регіонах, але міжрегіональний маневр ресурсами в нас досі не задіяний», – підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, прем`єр-міністр зазначив, що Миколаївська і Херсонська області можуть «нагодувати овочами» всю країну, проте ця продукція купується в Туреччині та інших країнах.

Одеська область і Крим, за словами М.АЗАРОВА, можуть забезпечити внутрішній ринок фруктами, Чернігівська, Сумська і Київська області – картоплею, а Вінницька і Черкаська – молочною продукцією і цукром.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним міністерствам спільно з регіональними властями створити міжрегіональні баланси продовольства і визначити перспективну спеціалізацію регіонів, в яку держава вкладатиме ресурси і залучатиме інвестиції. У цих балансах мають бути враховані перспектива виробництва продукції, світові експортні прогнози, прогноз міністерства сільського господарства США і прогнози сусідніх з Україною країн.