ОБСЄ обіцяє відреагувати на порушення виборчого процесу на Львівщині

Організація з безпеки та співробітництва у Європі дасть оцінку порушенням виборчого процесу на Львівщині. Як ідеться в повідомленні прес-служби БЮТ, переданому УНІАН, про це заявив голова Ради експертів ОБСЄ Джонатан СТОУНСТРІТ під час зустрічі із лідером Львівської обласної «Батьківщини» Романом ІЛИКОМ.

«Зустріч тривала понад годину, - цитує Р.ІЛИКА прес-служба. - За дорученням партійців Львівської «Батьківщини», я поінформував представників ОБСЄ про всі відомі нам факти фальсифікації виборчого процесу у Львівській області. Мова йшла про те, що до виборів у Львівську обласну та міську ради не допущено найбільшу опозиційну партію – «Батьківщину».

Натомість за сприяння судів, органів юстиції та членів виборчих комісій від провладних партій зареєстровано фальшиві списки кандидатів, у яких немає представників нашої партії.

Представників ОБСЄ також було поінформовано про те, що чверть виборців Львівщини 31 жовтня позбавлені права голосу, бо не зможуть обрати «Батьківщину» Юлії Тимошенко».

Р.ІЛИК також повідомив, що матиме зустріч із міжнародними спостерігачами, які стежитимуть за місцевими виборами в Україні. «Ми насамперед апелюємо до міжнародної спільноти, бо вся владна вертикаль працює виключно на забезпечення перемоги Партії регіонів на місцевих виборах 31 жовтня. Ми будемо робити все можливе, аби результати цих виборів були визнані недійсними», - сказав лідер Львівської обласної «Батьківщини».