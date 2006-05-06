Ющенко має надію, що ВР прийме закон про визнання воїнів УПА ветеранами війни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що прийняття новим парламентом закону про визнання воїнів УПА ветеранами війни має стати одним із пунктів політичної угоди про формування парламентської коаліції.

Про це він заявив сьогодні під час свого традиційного суботнього радіозвернення до співвітчизників, яке було присвячене 61-й річницы Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

"Верховна Рада повинна віддати шану всім, хто захищав свою Батьківщину, і проголосувати за закон, який визнає воїнів УПА ветеранами війни. Це наш борг перед батьківським поколінням. Думаю, це має стати одним із пунктів політичної угоди про формування коаліції”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, прикро, що на офіційному рівні держава досі не визнала усіх, хто воював за свободу і незалежність України. “У цій справі я покладаю великі сподівання на новий парламент. Сподіваюся, він зуміє вирішити питання статусу всіх, хто воював”, - зазначив Президент, додавши, що це питання є дуже чутливим, “тому тут нам потрібна мудрість і підтримка самих ветеранів Великої

Вітчизняної”.