Росія шантажує Україну «Південним потоком»?

Проект будівництва газопроводу «Південний потік» не має ніякого економічного сенсу. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив провідний експерт з питань енергетики Центру стратегічних і міжнародних досліджень США Едвард ЧОУ.

Проте, як пояснив далі Е.ЧОУ, «Росія має дуже багату історію економічно необґрунтованих вчинків». За його словами, «Південний потік», скоріше, відіграє роль важеля впливу на Україну. «(…) безпосередньо зараз Росія не стоїть перед необхідністю ухвалювати рішення. Вона може почекати і подивитися, як складатимуться відносини з Україною. (…) Доки Росія не отримає те, що вважає вражаюче вигідною операцією, немає причини, щоб вона розпрощалася з цією ідеєю», - підкреслив американський аналітик.

Е.ЧОУ також торкнувся питання програшу американською корпорацією Westinghouse тендеру на право будівництва в Україні ядерно-паливного заводу. «Програш Westinghouse викликав велике розчарування у Вашингтоні, оскільки стояла мета зробити так, щоб Україна отримала більш як одне джерело ядерного палива», - пояснив він.

Довідка УНІАН. Газопровід “Південний потік" (South Stream) планується побудувати до 2013 року. Витрати на весь проект оцінюються приблизно в 25 млрд. доларів. Газопровід буде прокладено по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна пройде через Грецію до Італії, а друга - через Сербію та Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.

16 вересня 2010 року на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів із російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що Україна розраховує, що Росія відмовиться від будівництва «Південного потоку» через недоцільність.

У свою чергу С.ЛАВРОВ зазначив, що Росія не розглядає Україну як ненадійного партнера у газових питаннях. Він підкреслив, що «Південний потік» жодною мірою не направлено проти України.

Водночас, як зауважив генеральний директор російського Центру політичної інформації Олексій МУХІН, відмова від «Південного потоку» буде серйозною іміджевою поразкою прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА і його команди.