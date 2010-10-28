На усіх виборчих дільницях Криму встановлять відеокамери

Відеокамери, які в день виборів будуть встановлені на всіх виборчих дільницях АРК, необхідні, щоб уникнути фальсифікацій. Про це журналістам заявив член Президії Верховної Ради АРК Віктор Агєєв.

«Партія регіонів запропонувала встановити на кожній дільниці камери, щоб завжди можна було відстежити, перевірити, щоб не було фальсифікацій, щоб не було перекручування фактів», – цитує Віктора Агєєва сайт КІА. Нагадаємо, за розпорядженням прем`єр-міністра АРК Василя Джарти, на виборчих дільницях автономії будуть встановлені відеокамери для фіксації порушень у процесі голосування 31 жовтня.