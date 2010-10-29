Тимошенко захворіла

Лідерка партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко скасувала свій сьогоднішній візит до Львова, тому що захворіла: у неї температура і є підозра на ангіну.

Про це сьогодні ЗІКу повідомила прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока.

Вона зазначила, що Тимошенко дуже хотіла в останній день, коли дозволена виборча агітація, приїхати до Львова, щоб зорієнтувати виборців, які не можуть обрати їхню партію.

«У нас була запланована поїздка Юлії Володимирівни на Львівщину, бо там дуже складна ситуація. У партії «Батьківщина» навіть немає можливості брати участь у цих місцевих виборах. Але вчора, коли ми поверталися з відрядження з Вінниці, вона себе дуже погано почувала і вона захворіла», – сказала Марина Сорока.

Вона запевнила, що Тимошенко обов’язково приїде до Львова, але це відбудеться згодом – наступного тижня, а може через два тижні.

«Від себе хочу додати, що Юлія Володимирівна в такому напруженому графіку працювала вже три тижні. Спочатку ми готували з’їзд, потім були відрядження. Були навіть дні, коли ми об’їжджали по два регіони. Тобто вона працювала у дуже шаленому ритмі», – зазначила Марина Сорока.