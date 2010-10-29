Кандидат у мери Одеси викриває кандидата ПР в антисемітизмі

Сьогодні кандидат на посаду Одеського міського голови від партії «Солідарність» Валерій ПЕСЕЦЬКИЙ подав заяву прокурору Одеської області Ігорю ПРОЦЕНКУ з вимогою притягти до кримінальної відповідальності «за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, ксенофобію й антисемітизм» одного з конкурентів на виборах – кандидата від Партії регіонів Олексія КОСТУСЄВА.

У заяві, копія якої передана УНІАН, В.ПЕСЕЦЬКИЙ стверджує, що команда агітаторів за О.КОСТУСЄВА під час виборчої компанії допускає розпалювання міжнаціональної ворожнечі, ксенофобію й антисемітизм. І наводить для доказів протизаконних дій команди кандидата О.КОСТУСЄВА факти роздачі дітям одеських виборців нагрудних значків, акцентуючи увагу на тому, що “один з кандидатів за національністю єврей, за якого не можна голосувати”.

На підтвердження цього В.ПЕСЕЦЬКИЙ додає відеоматеріали, показані на місцевому телебаченню, вимагаючи покарати команду О.КОСТУСЄВА не тільки за антисемітизм і прояви ксенофобії, а й «за втягнення неповнолітніх у політичну агітацію».

В документі, зокрема, вказується, що «26 жовтня 2010 року в ефірі муніципальної телекомпанії «Круг» транслювалася програма «Резонанс», в одному з сюжетів якої демонструвалися події в одному з дворів міста, де невстановленими особами проводилась передвиборча агітація серед контингенту малолітніх осіб, спрямована проти одного з кандидатів на посаду Одеського міського голови, з врученням дітям нагрудних значків відповідного змісту».

«Серед іншого, у зазначеному сюжеті, - зазначає автор заяви, - наводилося інтерв’ю з кількома неповнолітніми особами, що під впливом розгорнутої невстановленими особами агітації, вочевидь, не маючи змоги повною мірою усвідомлювати значення подібних дій, повідомили, що вони начебто «проти» певного кандидата на посаду Одеського міського голови, оскільки «він (кандидат) – єврей, а ми – проти євреїв».

«Як я зрозумів з контексту, - йдеться в заяві кандидата в мери В.ПЕСЕЦЬКОГО, - метою бесіди було з’ясування причин носіння ними значків з написами «За Одесу без Гурвіца» та походження цих значків. Згідно з наданими дітьми відомостями, значки роздала їм безпосередньо біля входу до школи невідома доросла людина. Доводи щодо необхідності носіння цих значків, які роздавали розповсюджувачі, дітям невідомі. Однак з їх пояснень вбачається, що розповсюджувачі значків, обґрунтовуючи необхідність носіння цих значків дітьми, вказували на те, що необхідно голосувати на виборах за кандидата на посаду міського голови О.КОСТУСЄВА, тому що його конкурент - кандидат на посаду міського голови Е.ГУРВІЦ - погана людина. Зокрема, він погана людина тому, що єврей, а всі євреї без винятків - погані люди, і це доведення не потребує. Тому що це всі знають, про це всі говорять, у тому числі й ЗМІ».

Вражає, що «такі речі трапилися саме в Одесі, наголошує В.ПЕСЕЦЬКИЙ, що є найтолерантнішим містом на просторах України й СНД. Адже споконвіку Одеса було взірцем європейського міста з власними багатими традиціями та миролюбним світоглядом, сформованим великим розмаїттям дружелюбних досвідчених людей різних національностей, які постійно проживали компактно на території міста. І так було з моменту заснування нашого міста і до теперішнього часу».

Як наголошує В.ПЕСЕЦЬКИЙ, “з метою спотворення волевиявлення жителів Одеси на місцевих виборах вони здатні використовувати будь-які аргументи, в т.ч. й розпалювання расової і національної ворожнечі, що прямо заборонено ст. 53 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та, згідно зі ст. 161 КК України, є злочином. Так само, означені особи вдалися до використання будь-якого ресурсу – як адміністративного, так і «дитячого», хоча це заборонено ст. 52 Конституції України, ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства» і взагалі є найпринизливішим проступком з морально-етичної точки зору”.

«Складно повірити, що окремі особи здатні нищити досвід світової спільноти з розбудови демократії в державах-членах ООН, серед яких є ійУкраїна, лише заради незаконного досягнення перемоги на місцевих виборах в Одесі, - говориться в заяві до прокуратури. - Як кандидат на посаду міського голови, громадянин демократичної держави, переконаний антифашист, батько і, зрештою, звичайний одесит я категорично проти використання дітей як засобів передвиборчої агітації, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та виховання в наших дітях паростків фашизму, нехай би це робилося з «благим» наміром – забезпечити перемогу на місцевих виборах «гарної» людини» О.КОСТУСЄВА».

«Тому звертаюся до прокуратури Одеської області з заявою про здійснення перевірки в порядку ст.19 Закону України «Про прокуратуру» і статей 97-98 КПК України зазначених фактів», - підсумовує автор документа.