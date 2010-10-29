55 років тому загинув лінкор "Новоросійськ"

У Севастополі сьогодні пройшли меморіальні заходи, присвячені 55-ій річниці загибелі лінкора Чорноморського флоту «Новоросійськ».

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 чоловік - ветерани корабля, представники командувань ЧФ РФ і ВМС України, духівництва, родичі загиблих моряків, громадськість міста - на катері вийшли на внутрішній рейд Севастопольської бухти, де поклали вінки і квіти на місці загибелі лінкора, а також до обеліска на Госпітальній стінці, біля якою вночі 29 жовтня 1955 року «Новоросійськ» після донного вибуху затонув. Заходи закінчилися поминальним обідом.

Довідка УНІАН. У ніч на 29 жовтня 1955 року лінкор «Новоросійськ» дістав пробоїну площею 175 квадратних метрів. На борту корабля знаходилося 1576 чоловік. Лінкор після безуспішної боротьби за його стійкість і живучість все-таки перекинувся, у воді опинилися понад півтора тисячі чоловік. Внаслідок катастрофи загинуло 608 членів екіпажу і бійців аварійних партій із сусідніх бойових кораблів.

Відповідно до висновків Державної комісії, що працювала відразу після трагічних подій 29 жовтня 1955 року, причиною вибуху була німецька міна часів Великої Вітчизняної війни, зачеплена кораблем під час ставання на якір.

Разом з тим, і по сьогоднішній день існують версії про скоєну мінну диверсію (нібито, свого часу в одному з відсіків корабля, що дістався СРСР від Італії за контрибуціжю, був закладений диверсійний заряд), а також про версію із застосуванням італійських бойових плавців.

Трагедія десятки років замовчувалася.