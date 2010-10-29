Екс-мер Одеси: справа не в Гурвиці, непокоїть доля міста

Колишній міський голова Одеси Руслан БОДЕЛАН не бачить серед конкурентів нинішнього мера Едуарда ГУРВИЦЯ тих, хто зможе поліпшити ситуацію в місті після місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОДЕЛАН, який прибув до Одеси на святкування з нагоди роковин Ленінського комсомолу, заявив в ексклюзивному інтерв`ю телекомпанії «РІАК».

«Хто може змінити ситуацію на краще? З усіх тих кандидатів, які є зараз, і хто бореться з паном ГУРВИЦЕМ, - мені просто важко з відповіддю, я не бачу такого кандидата», – сказав він.

Р.БОДЕЛАН, кажучи про майбутні вибори і обіцянки знайомих йому кандидатів у мери, зокрема, заявив: «Я дуже переживаю за результати голосування. І дуже хочеться сказати людям: голосуйте не серцем, голосуйте розумом. Проаналізуйте все те, що вам говорять».

Він вважає, що «популістські рішення» міського голови нічого в місті не змінять.

«Не можна говорити, що завтра буде збільшено бюджет в два рази. Не можна говорити, що завтра підвищать пенсії. Не можна говорити, що завтра підвищать заробітну плату. Не можна! Бо це неможливо! Потрібно людям сказати, що завтра ви затягнете пояси. Це завтра так і буде, і я з жалем вимушений це сказати одеситам. А коли мені говорять, що ми, мовляв, те і те зробимо, побудуємо дитячі майданчики - те все це нісенітниця», - сказав Р.БОДЕЛАН.

Він також висловив обурення методами ведення передвиборної кампанії в Одесі. «Мені говорять зараз: «Ти що - ГУРВИЦЮ співчуваєш?» Та справа не в ГУРВИЦІ. Я відкинув усі емоції: любов - нелюбов до ГУРВИЦЯ. Мене зараз це абсолютно не хвилює. Мене турбує доля міста: як воно далі розвиватиметься, і як вирішуватимуться проблеми. Тому обливання брудом я вважаю негідним чинником для будь-якого кандидата, який його не прикрашає, а навпаки, принижує його значущість як політика, як державного діяча», – заявив колишній мер Одеси.

Р.БОДЕЛАН в інтерв`ю «РІАК» також зізнався, що приїхав в Одесу назавжди.

Як повідомляв УНІАН, Р.Боделан в травні 2005 року емігрував до Російської Федерації, оскільки 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила проти нього кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем. Р.БОДЕЛАНУ інкримінувалося підписання незаконного договору з одеською фірмою "Біла акація", яким передбачалася передача їй в користування земельних ділянок для розміщення рекламних щитів. За повідомленнями правоохоронних органів, заподіяна цією операцією шкода для скарбниці становила близько півмільйона гривень.

У РФ він набув російське громадянство і став заступником начальника Санкт-Петербурзького морського торговельного порту.

9 квітня 2010 р. Р.БОДЕЛАН повернувся до Одеси. Але, за його словами, тоді він не мав наміру залишатися в Одесі і заявив, що повернеться до Санкт-Петербурга.