Навіщо Януковичу чесні вибори?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зацікавлений, щоб вибори до органів місцевого самоврядування 31 жовтня відбулися максимально прозоро.

Про це заявив в ефірі телеканалу «Інтер» прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ, відповідаючи на запитання журналіста про позицію В.ЯНУКОВИЧА як почесного голови Партії регіонів щодо місцевих виборів.

«Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ у нас почесний голова Партії регіонів і це, скажімо, не весільний генерал. Безумовно, це неформальний лідер наш і для нього, звичайно, як президента Україні найголовніше завдання, щоб вибори консолідували націю, консолідували людей, не розкололи країну», - сказав М. АЗАРОВ.

За його словами, якщо місцеві вибори пройдуть чесно і демократично, то тим політичним силам, які хотіли б дестабілізувати ситуацію в України, не вдасться цього зробити.

«Тому, безумовно, президент зацікавлений у тому, щоб вибори пройшли максимально чесно, прозоро. І, за великим рахунком, не мають особливого значення якісь відсотки або те, чи переможе кандидат від Партії регіонів у якомусь місті, чи ні. Ми повинні цими виборами ніби завершити виборчі процеси в цьому році і остаточно сконцентруватися на вирішенні величезних завдань», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, саме з цим пов`язана вимога В. ЯНУКОВИЧА забезпечити проведення виборів таким чином, щоб не було ніяких нарікань з боку спостерігачів.