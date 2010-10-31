Тимошенко: я бачу страх в очах людей

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що методи команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА викликають у суспільства відчуття безвиході і страху.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в інтерв`ю виданню "Spiegel online".

"Це не моє відчуття, це відчуття всього суспільства. За двадцять років нашої незалежності такого ще не було: люди відчувають глибокий страх. У своїх поїздках країною я бачу страх в очах людей, і це вперше за всю мою політичну кар’єру. Люди відчувають, що їх загнали в глухий кут", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що набуття чинності новим Податковим кодексом ставить під загрозу існування у державі малого та середнього підприємництва. "Податковий терор використовується для того, щоб тисячі підприємців добровільно віддали посадовцям свої реєстрації", - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила про утиски в Україні свободи слова, прикладів яких дедалі більшає. "Є ще один вид страху: страх інакодумства. Журналісти, блоггери і опозиційні політики систематично викликаються на допит до СБУ. Від них вимагають пояснень, чому їхні думки не співпадають з поглядами влади", - зазначила вона.

"Крім того, є страх простих людей, робітників заводів, пенсіонерів, вчителів, адже ціни зростають два-три рази на день, а зарплати і пенсії залишаються незмінними", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.