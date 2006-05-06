Підготовкою щорічного Послання Президента до Верховної Ради керуватиме Рибачук

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням утворив робочу групу з підготовки щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України.

Розпорядженням, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, керівником робочої групи по підготовці послання призначено главу Секретаріату Президента України Олега РИБАЧУКА.

Заступником керівника призначено першого заступника глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА, який координуватиме роботу з підготовки послання від Секретаріату Президента.

Також розпорядженням призначено заступником керівника групи директора Національного інституту стратегічних досліджень Юрія РУБАНА, інститут якого виконуватиме організаційно-методичне і наукове забезпечення підготовки послання. Голова Державного комітету статистики України Олександр ОСАУЛЕНКО займатиметься забезпеченням статистичною інформацією, необхідною для

підготовки послання. Робоча група повинна до 1 вересня 2006 року розробити та подати проект

структури послання; до 31 грудня 2006 року – проект послання.Розпорядженням дозволяється керівнику робочої групи вносити зміни до її персонального складу та у разі необхідності залучати в установленому порядку до роботи у ній представників органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, наукових установ, громадських організацій, а також вітчизняних

та іноземних учених, незалежних експертів.