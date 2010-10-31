На виборах до Черкаської міськради більшість здобула «Батьківщина»
23:13, 31 жовтня 2010Політика
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Екзит-пол «Соцісу»
На виборах до Черкаської міської ради ВО «Батьківщина» здобула 21,1% голосів виборців.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Центру соціальних та моніторингових досліджень «Соціс» Микола ЧУРІЛОВ, посилаючись на результатами екзит-полу.
Партія вільних демократів на виборах у Черкаську міськраду здобула 19,6% голосів виборців, Партія регіонів – 14,8%, КПУ – 5,6% голосів виборців. Замикає п’ятірку партія «Фронт Змін» з результатом 5,1% голосів виборців, поінформував М.ЧУРІЛОВ.
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