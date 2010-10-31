Екзит-пол: мером Вінниці із 79,8% голосів став Гройсман

За результатами екзит-полу, який проводило відділення Комітету виборців України у Вінницькій області, мером Вінниці із 79,8% голосів став Володимир ГРОЙСМАН від партії «Совість України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані надані КВУ у Вінницькій області.

За результатами екзит-полу, 79,8% опитаних відповіли, що вони проголосували за діючого мера В.ГРОЙСМАНА («Совість України»), 9,3% - набрав кандидат Антон БОЙДАЧЕНКО («Всеукраїнське об`єднання» Свобода»), 3,4% – Валерій ПАЛІЙ (Народний Рух України), 1,4% - Володимир ЗАВАЛЬНЮК (Європейська партія) і 0,6% - Андрій КЛОЧКО (партія «Екологія та соціальний захист»). 5,5% опитаних відповіли, що вони голосували «проти всіх» кандидатів на посаду мера Вінниці.

Загалом було опитано 2 тисячі виборців на виході з 40 виборчих дільниць, тобто по 50 - виборців на кожній дільниці.

Загальна похибка вибірки становить 2,2%.

723 опитаних виборці або 36,2% відмовились від участі в екзит-полі.