Королевська обурена «подарунком», який ВР готує бухгалтерам під ялинку

Більшість у Верховній Раді намагається за будь-яку ціну протягти Податковий кодекс, при цьому йде на пряме порушення законів, адже в народних депутатів відбирають право законодавчої ініціативи.

Про це сьогодні на Погоджувальній раді заявила народний депутат від БЮТ, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у її прес-службі.

Ця заява була викликана тим, що сектор реєстрації законопроектів Апарату ВР відмовився реєструвати проект постанови “Про визнання такою, що втратила силу Постанови Верховної Ради України “Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України”, підготовлений народними депутатами Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ і Ксенієй ЛЯПІНОЮ.

«Порушуючи статтю 93 Конституції України про право законодавчої ініціативи, у народних депутатів відбирають це право, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Насправді більшість у Верховній Раді намагається за будь-яку ціну протягти Податковий кодекс, при цьому йде на пряме порушення законів».

«У разі ухвалення Податкового кодексу 16 листопада, цей документ буде опублікований не раніше 1 грудня. Навіть якщо Верховною Радою буде прийнятий «найлагідніший варіант Податкового кодексу», сотні тисяч бухгалтерів просто не встигнуть розібратися в документі, що налічує понад 500 сторінок і привести у відповідність з ним господарську звітність, – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, - В результаті з 1 січня 2011 року податкові органи дістануть можливість штрафувати підприємства за порушення різко зміненого податкового законодавства. Ціною поспішного і непродуманого ухвалення Податкового кодексу буде посилення репресій контролюючих органів, дестабілізація роботи суб`єктів господарської діяльності, що негативно позначиться на й так ледве дихаючій економіці».

Голова профільного парламентського комітету вважає, що новий проект Податкового кодексу, до якого офіційно зареєстровано понад 4,5 тис. поправок, має бути відправлений на доопрацювання. При цьому народним депутатам необхідно надати можливість негайно розпочати обговорення державного бюджету України, сформованого на існуючій податковій базі, щоб країна вступила в 2011 рік із затвердженим головним фінансовим документом.

Що ж до Податкового кодексу, то, відповідно до Бюджетного кодексу, його остаточний текст має бути опублікований до 15 серпня 2011 року і набути чинності з 1 січня 2012 року, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі депутата зазначили, що формальною причиною відмови в реєстрації проекту постанови “Про визнання такою, що втратила силу Постанови Верховної Ради України “Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України” став лист регламентного комітету. У нім сказано, що народні депутати не визначені як особи, що мають право давати правову оцінку чи робити експертизу законопроектів, проектів інших актів ВР, внесених іншими суб`єктами права законодавчої ініціативи, шляхом внесення стосовно них пропозицій, рішень, передбачених статтею 114 Регламенту парламенту.

Таким чином, на думку народних депутатів, відбувається підміна норм Регламенту листами регламентного комітету, що неприпустимо.