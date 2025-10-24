Рішення розробляється компаніями країн-членів НАТО за участі представників інноваційного оборонного сектору України.

Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) провели черговий етап випробувань інноваційного рішення з протидії керованим авіабомбам (КАБ). Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що під час випробувань на полігоні у Франції команди розробників за ускладнених погодних умов перевірили роботу комплексного технічного рішення - радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач.

При цьому умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував її ураження.

Важливо, що технологічне рішення розробляється компаніями країн-членів НАТО за участі представників інноваційного оборонного сектору України та за підтримки експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України.

"Розробка пройшла шлях від концепції до прототипів різного рівня технологічної імплементації та покликана захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що проєкт з протидії російським керованим авіабомбам розпочався у березні 2025 року з проведення на базі JATEC 15-го інноваційного конкурсу НАТО. Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та надають експертну оцінку, що дозволяє максимально адаптувати рішення до реалій сучасного поля бою.

Війна в Україні - проблема КАБів

Раніше військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що російські окупанти почали експерементувати з керованими авіабомбами на реактивній тязі ще в середині літа 2025 року. Він зазначав, що одним з методів боротьби з цими КАБами є знищення носіїв - тактичної авіації Росії.

