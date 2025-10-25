Було збито 4 балістичні ракети та 50 БпЛА.

У ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та 62-ма ударними БпЛА. Було зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах. "За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Відео дня

У Повітряних силах попередили, що наразі атака триває – в повітряному просторі України перебуває декілька ворожих БпЛА.

Російська атака 25 жовтня

В ніч на 25 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого в Дарницькому і Деснянському районах спалахнули пожежі. Станом на 9:00 ранку відомо про 10 поранених і одну загиблу людину.

Попередня атака на столицю відбулася в ніч на 22 жовтня. Тоді росіяни атакували Київ "Шахедами" та крилатими ракетами, у кількох районах вирували пожежі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, поранення дістала 21 особа, з них – 5 дітей.

