Росіяни утворили в Покровську та навколо нього кілька точок накопичення, з яких вони рухаються далі.

У Покровську наразі перебуває щонайменше 250 російських окупантів, які вступають бої та розстрілють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Про це розповіли УП офіцери з двох бригад, які тривалий час працюють у Покровську та Мирнограді.

За їхніми словами, логістика до міста перебуває під повним контролем дронів, українські військові йдуть до позиції по 10-15 кілометрів пішки, а ситуація більш ніж критична.

Вони стверджують, що росіяни утворили в місті та навколо нього кілька точок накопичення, з яких вони рухаються далі - у районі залізниці, між Покровськом та Гришиним, а також по лінії Даченське-Новопавлівка-Гнатівка.

Військові підтвердили факти розстрілу росіянами українських операторів БПЛА та вступу в стрілецький бій артилеристів і протитанкістів всередині міста.

В українських захисників залишаються позиції й південніше Покровська, однак звʼязок з ними - мінімальний, при цьому частина з них розташована між позиціями противника. Такоє деякі з позицій - фальшиві: вони існують на мапах, однак на них або стоять поранені військові, або не має військових у принципі. Офіцер розповів:

"Піхота практично відрізана від управління. Ми їх чуємо по рації, стараємося скидати водичку, люди по 2,5-3 місяці на позиціях. Для нашої бригади - це довго, бо ми завжди старалися проводити ротації. У самому Покровську, тільки з того, що я знаю - 250 росіян, насправді, думаю, цифра ще більша. Практично на кожній вулиці бої, у нас щодня є 200 та 300".

За його словами, вивести поранених вони не можуть, бо в частині посадок уже противник.

"Найбільша проблема - це те, що важко проводити логістику. Частину дороги можна подолати на авто, але потім іти пішки 10-15 кілометрів. І весь цей час нести БК, дрони, провізію. Уся дорога контролюється FPV-дронами на оптоволокні, дуже багато дронів-ждунів, дистанційного мінування, на якому щодня хтось гине", - додав він.

Зазначається, що погіршення ситуації в Покровську зачіпає і його місто-сателіт - Мирноград, адже логістика українських військових до нього відбувається через Покровськ. Українські військові уже фіксували на півночі Мирнограда росіян, тому оборонці Мирнограда ризикують опинитися в оточенні.

"Справи продовжують розвиватись по найгіршому сценарію. Покровськ сиплеться занадто швидко, ми такого не очікували. На півночі Мирнограда є трохи росіяни, на півдні просочуються малі групи, але загалом ситуація краща, ніж у Покровську", - сказав співрозмовник видання.

На його думку, якщо "ляже" Покровськ, то для гарнізону в Мирнограді виходу не буде.

"У нас логістика в Мирноград - понад 20 км. Провести заміни майже неможливо. Тих, хто на щиті, винести неможливо. Родинське піджимають, Червоний Лиман під росіянами. Люди працюють на межі, розуміють, що оточення все ближче", - додав він.

Ситуація у Покровську

Російські окупанти знищують Покровську агломерацію авіабомбами. Лише протягом 22 жовтня загарбники завдали рекордні 39 ударів, скинувши 156 керованих авіабомб у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.

