Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії в сервісі "Резерв+". Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.

Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до "Резерв+". Після цього система перевірить підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.

У Міноборони додали, що процес перевірки підстави для отримання відстрочки зазвичай займає кілька годин. Ба більше, не потрібні збір довідок або візити до ТЦК і СП.

У відомстві нагадали, що вже зараз отримати відстрочку від мобілізації в "Резерв+" можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Що робити, якщо в "Резерв+" з'явилася позначка "Потрібно пройти БОВП"

Раніше адвокат Геннадій Капралов розповів УНІАН, що робити, якщо в сервісі "Резерв+" з'явилася позначка "Потрібно пройти БОВП". За його словами, діяти потрібно залежно від ситуації.

Капралов пояснив, що в разі, якщо особа пройшла підготовку, а відомості про це не відображаються в застосунку, варто проконсультуватися з адвокатом. Він додав, що також можуть запропонувати пройти базову загальну військову підготовку особам, які мають військову спеціальність, але ніколи не служили.

