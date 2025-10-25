Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії в сервісі "Резерв+". Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.
Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до "Резерв+". Після цього система перевірить підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.
У Міноборони додали, що процес перевірки підстави для отримання відстрочки зазвичай займає кілька годин. Ба більше, не потрібні збір довідок або візити до ТЦК і СП.
У відомстві нагадали, що вже зараз отримати відстрочку від мобілізації в "Резерв+" можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Що робити, якщо в "Резерв+" з'явилася позначка "Потрібно пройти БОВП"
Раніше адвокат Геннадій Капралов розповів УНІАН, що робити, якщо в сервісі "Резерв+" з'явилася позначка "Потрібно пройти БОВП". За його словами, діяти потрібно залежно від ситуації.
Капралов пояснив, що в разі, якщо особа пройшла підготовку, а відомості про це не відображаються в застосунку, варто проконсультуватися з адвокатом. Він додав, що також можуть запропонувати пройти базову загальну військову підготовку особам, які мають військову спеціальність, але ніколи не служили.