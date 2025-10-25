Саміт, який мав принести Орбану політичні дивіденди, скасовано, а нові санкції США проти російської нафти можуть серйозно вдарити по угорській економіці.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав політичного удару — після того, як адміністрація Дональда Трампа скасувала запланований у Будапешті саміт за участі Володимира Путіна, а також оголосила про нові санкції проти російських нафтових компаній. Це перші обмеження Вашингтона проти Москви від часу повернення Трампа до Білого дому, пише CNN.

Ще минулого тижня Орбан радів, що його країна стане місцем зустрічі двох світових лідерів, називаючи Будапешт "шляхом до миру". Проте тепер, замість дипломатичного тріумфу, Угорщина опинилася під подвійним економічним тиском.

Санкції США і нові заборони ЄС — подвійний удар по Угорщині

Санкції Трампа проти російських нафтових гігантів спрямовані на скорочення доходів Кремля, однак вони боляче вдаряють і по економіці самої Угорщини. На тлі того, як більшість країн ЄС з 2022 року скоротили залежність від російських енергоносіїв, Будапешт, навпаки, ще більше занурився у неї.

Згідно з даними аналітичних центрів CSD та CREA, нині 92% імпорту сирої нафти Угорщини надходить із Росії — проти 61% до початку війни. Лише з початку року угорські закупівлі принесли Кремлю 5,4 мільярда євро, що еквівалентно вартості 1800 ракет "Іскандер-М".

ЄС також підтвердив плани заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) з 2027 року, що ще більше ускладнює енергетичну ситуацію для Будапешта. Сам Орбан визнає, що без російських енергоносіїв економіку його країни можуть "поставити на коліна".

Орбан обіцяє "обійти" санкції

Попри тиск з боку США та Брюсселя, Орбан у п’ятницю заявив, що його уряд "працює над тим, як обійти санкції", не уточнивши, як саме це планує зробити.

Ця позиція може стати серйозним викликом для адміністрації Трампа. Як зазначає старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова, реакція Вашингтона на спроби Угорщини уникнути санкцій покаже, наскільки рішуче Трамп готовий протистояти союзникам Путіна.

"Що це буде: дружня зустріч Путіна і Трампа в Угорщині чи відмова від адміністрації Орбана, якщо вони спробують уникнути санкцій?", — сказала Рибакова в коментарі CNN.

Політична криза всередині країни

Ситуація погіршується для Орбана і на внутрішньому фронті. Він стикається з зростаючим опозиційним рухом, очолюваним його колишнім соратником Петером Мад’яром, який може скласти серйозну конкуренцію на виборах навесні.

Орбан, який уже понад десять років утримує владу, сподівався, що саміт Трампа і Путіна стане для нього символом політичного успіху та міжнародного впливу. Натомість він отримав скасований саміт, нові санкції та загрозу економічної кризи, яка може підірвати його позиції напередодні виборів.

Що передувало

Нагадаємо, що 22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про перші за часів президентства Дональда Трампа санкції проти Росії. Під обмеження потрапили "Роснефть", "Лукойл" та їхні дочірні компанії. Нові обмеження вдарили по котируванням акцій російських нафтових гігантів. Цінні папери були серед лідерів падіння на біржі.

Водночас опальний премʼєр Угорщини Орбан публічно заявив, що його країна шукає спосіб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці обмеження", - сказав Орбан, не розкривши деталей угорських планів обходу нових американських обмежень.

