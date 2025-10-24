Словацький прем'єр похвалився, що не дасть на оборону України ані цента.

Словаччина не хоче жодним чином брати участь у спільних європейських ініціативах щодо фінансування оборонних потреб України. Про це заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук.

Він зокрема похвалився, що під час засіданні Європейської Ради в Брюсселі в четвер наполягав, аби у спільній заяві щодо України не згадувалася можливість "конфіскації" заморожених російських активів для фінансування так званого репараційного кредиту для Києва.

При цьому він наголосив, що сама Словаччина у будь-якому разі не долучатиметься до створення механізму репараційного кредиту.

"Яке б рішення не було прийнято [на рівні ЄС], я хочу, щоб ми в Словаччині чітко це розуміли. Уряд, який я очолюю, ніколи, я наголошую, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати. Ми також не витратимо жодного цента з власного державного бюджету на таку мету", – заявив Фіцо, додавши, що Словаччина готова допомогти Україні у гуманітарних питаннях.

Словацький прем’єр також розповів, що лідери країн-членів ЄС бачать неабиякі ризики, пов'язані з використанням заморожених російських активів для фінансування потреб України. Зокрема їх лякають потенційні судові позови з боку Росії та інші варіанти російської "відплати". Однак, за словами Фіцо, вони все одно обговорюють ідею репараційного кредиту, бо вже не хочуть допомагати Україні за рахунок власних національних бюджетів.

Репараційний кредит для України: що треба знати

Як писав УНІАН, в ЄС зараз активно обговорюють ідею виділення для потреб України кредиту у 140 млрд євро, який має бути забезпечений замороженими російськими активами.

Задум полягає в тому, що самі гроші формально залишаються власністю РФ і продовжують лежати на рахунках в ЄС. Але під заставу цих грошей випускаються спеціальні облігації, продаж яких забезпечує фінансування воєнних та гуманітарних потреб України.

Кредит матиме нульовий чи дуже низький відсоток, і Україна повинна буде його повернути лише у разі, якщо Росія виплатить репарації за війну.

Однак існує низка юридичних, фінансових і політичних питань. Деякі країни ЄС сумніваються, чи законно використовувати російські активи у такий спосіб. Також європейці бояться судових позовів від РФ. Не досягнуто єдиної згоди між країнами-членами ЄС щодо механізму передачі грошей, гарантій, розподілу ризиків і правового оформлення.

