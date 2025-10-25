За словами Фредеріксен, ідея дозволити Росії заплатити за збитки, завдані Україні - це єдиний шлях уперед.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, шо вона підтримує ідею надати Україні репараційний кредит, попри висновки саміту лідерів Євросоюзу про непевність у планах залучити російські знерухомлені активи у Бельгії за основу такої позики. Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Я не бачила жодної альтернативи, і ідея дозволити Росії заплатити за збитки, завдані Україні - це єдиний шлях уперед. Звичайно, є деякі технічні питання, на які потрібно відповісти, і є багато деталей, над якими нам потрібно попрацювати, але, перш за все, це політичне рішення та політичний вибір", - сказала вона.

Фредеріксен поянила, що вважає оптимальним варіантом схвалити рішення до Різдва, тобто 24 грудня, "щоб ми могли забезпечити фінансування України протягом наступних років".

"Я знаю, що деякі колеги вважають цей шлях вперед складнішим, ніж я. І ми повинні вирішити проблеми, але… альтернатива полягає в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну, і в тому, щоб не просити всіх європейців платити замість Росії. Тож нам потрібно вирішити технічні питання", - додала прем’єрка.

Репараційний кредит для України

Раніше повідомлялось, що Європейський союз планує покрити фінансові потреби України на найближчі два роки і буде розробляти механізми по використанню заморожених російських активів в Європі. Зазначалося, що ці кошти мають лишатися замороженими доти, доки Росія не припинить війну і не компенсує Україні заподіяні збитки.

