Італія не підключилася до нової програми військових поставок Україні. Це хочуть змінити.

Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте тиснуть на прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, закликаючи її долучити Рим до програми закупівель зброї Україні PURL. Про це пише італійське видання La Stampa.

Зазначається, що спочатку керівництво Італії відмовилося брати участь у програмі, посилаючись на економічні причини і громадську думку в країні.

"На Мелоні почався тиск, сам Трамп попросив прем'єр-міністра докласти зусиль. Однак найбільше на цьому наполягав секретар НАТО Марк Рютте, усвідомлюючи, що тільки за допомогою цього інструменту можна буде стимулювати закупівлю зброї для Києва і об'єднати Атлантичний альянс", - пише видання.

За даними газети, президент України Володимир Зеленський теж говорив про це з Мелоні, сподіваючись переконати її підключити Італію до програми PURL. За даними джерел, зараз позиція прем'єр-міністра стала менш категоричною.

"Вона розмірковує", - підтвердили джерела видання.

Як пише La Stampa, Мелоні побоюється внутрішньополітичних проблем із партнерами по правлячій коаліції з партії "Ліга". Там загалом не в захваті від необхідності витрачати гроші на підтримку України.

Що таке "програма PURL"

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це новий механізм координації та фінансування поставок критично потрібного озброєння і боєприпасів Україні. Програму запустили влітку 2025 року як заміну прямої військової допомоги з боку США, яка більше не виділяється після приходу Трампа до влади.

Принцип роботи PURL такий: Україна формує список пріоритетних потреб; США з'ясовують, чи готові вони продати необхідні позиції зі своїх запасів; партнери (деякі європейські та неєвропейські держави) беруть на себе фінансування цих поставок.

За наявною інформацією, до теперішнього моменту до ініціативи PURL приєдналися Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та інші країни.

